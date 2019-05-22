В рядах ВСУ свирепствует холера и брюшной тиф — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:56 — REGNUM Десятки боевиков ВСУ заболели из-за некачественной питьевой воды, заявил 22 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«В медицинские учреждения населённых пунктов Попасная, Золотое и Троицкое только на этой неделе поступило более 20 военнослужащих из 30-й и 54-й механизированных бригад с диагнозом холера и брюшной тиф», — рассказал он.

Филипоненко также сообщил, что в связи с массовым заболеванием, командование ВСУ инициировало проверки качества подвозимой боевикам питьевой воды.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в мае жертвами отравления некачественными продуктами стали трое боевиков ВСУ. Всего в больницу попали 50 боевиков 10-й и 25-й бригад ВСУ. Врачи поставили диагноз «сальмонеллёз».

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