В мае некачественными продуктами отравились 50 боевиков ВСУ — НМ ЛНР

Луганск, , 15:52 — REGNUM В зоне боевых действий в Донбассе наблюдаются проблемы с продовольственным обеспечением боевиков ВСУ, заявил 17 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Он рассказал, что наибольшие проблемы зафиксированы в 10-й и 25-й бригадах ВСУ. Продукты, доставленные этим формированиям, были низкого качества и зачастую просроченные.

«Как результат — в мае текущего года более 50 отравившихся военнослужащих указанных бригад доставлены в лечебные учреждения населённых пунктов Крымское и Станица Луганская, троих спасти не удалось», — рассказал Яков Осадчий.

По информации врачей, причиной гибели боевиков ВСУ стал сальмонеллёз, вызванный употреблением в пищу некачественных яиц.

Как ранее сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в мае с позиций сбежало 42 украинских силовика, причём 18 из них не были найдены.

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