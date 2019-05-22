В августе YouTube начнет округлять число подписчиков канала

Маунтин-Вью, США, , 14:54 — REGNUM В августе 2019 года YouTube перестанет показывать точное количество подписчиков каналов. Об этом 21 мая сообщил официальный блог видеосервиса.

В компании отметили, что сейчас авторы, имеющие более чем 1 тыс. подписчиков могут видеть, что на разных устройствах отображается разное количество подписавшихся на канал. Таким образом, компания приняла решение показывать обычным посетителям округлённые цифры. При этом точное количество подписчиков владельцы каналов по-прежнему смогут видеть в YouTube Studio.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что часть жителей Канады участвует в стестировании нового дизайна Instagram, в котором не отображается общее количество лайков под фотографиями. Руководство компании заявило: оно хочет, чтобы люди фокусировались на снимках, а не на лайках.

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