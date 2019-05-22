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Пароли пользователей G Suite хранились в открытом виде с 2005 года

Общество

Тогда компания допустила ошибку, которая была исправлена в начале 2019 года

Пароли пользователей G Suite хранились в открытом виде с 2005 года
TheDigitalWay
Замок

Маунтин-Вью, США, 22 мая 2019, 12:26 — REGNUM  Компания Google сообщила, что пароли некоторых корпоративных пользователей офисного пакета G Suite хранились в открытом виде с 2005 года. Об этом 22 мая сообщил портал TechCrunch.

Причиной появления подобной практики стала ошибка, которую разработчики допустили в 2005 году при предоставлении администраторам сервиса возможности создания новых аккаунтов. Ошибка была обнаружена и исправлена в начале 2019 года, представители компании утверждают, что эти данные хранились во внутренних базах данных компании и не попали в руки третьих лиц.

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В апреле 2019 года Facebook объявила о том, что миллионы паролей пользователей соцсети Instagram хранились в незашифрованном виде. Об этом стало известно в результате внутреннего расследования, инициированного руководством компании. Facebook тогда также заявила, что не обнаружила факта утечек этих данных.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook: миллионы паролей Instagram хранились в незашифрованном виде

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