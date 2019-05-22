Полиция вскоре может получить портативные системы распознавания лиц

Москва, , 11:47 — REGNUM Министерство внутренних дел РФ тестирует портативные устройства распознавания лиц, которыми впоследствии смогут пользоваться сотрудники полиции. Об этом 22 мая сообщили «Ведомости».

Разработкой технологии занимается фирма NtechLab, являющаяся дочерней по отношению к компании «Ростех». Предполагается, что камера будет крепиться на одежду полицейских, во время работы она будет отправлять снимки лиц людей на сервер для сопоставления их с базой данных.

Распознавать лица людей устройство сможет с расстояния около 4 метров. Согласно информации предоставленной инсайдером, в случае если тесты пройдут успешно, функцию распознавания лиц получат портативные видеорегистраторы, которые уже используют стражи порядка.

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Напомним, 14 мая 2019 года стало известно, что власти Сан-Франциско (США) запретили полиции использовать автоматические системы распознавания лиц. В апреле 2019 года в Нью-Йорке был арестован 18-летний молодой человек, внешность которого подобная система Apple ошибочно связала с реальным преступником. Мужчина подал иск в суд против компании на сумму $1 млрд.

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