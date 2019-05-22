Около 60% граждан РФ поддерживают запретные меры на ЕГЭ

Москва, , 11:18 — REGNUM Большинство жителей России (57%) поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ (камеры видеонаблюдения, запрет на использование мобильных устройств и т. д.), против — 34%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нынешняя процедура сдачи и проверки работ участников ЕГЭ позволяет избежать нарушений (утечку заданий, списывание) полагают 45%, придерживаются обратного мнения 43% опрошенных.

Готовятся к экзамену самостоятельно 44% учащихся, с репетитором или на специализированных курсах — 42%. К помощи педагогов прибегают 31% выпускников.

Опрос проведен 4−5 мая 2019 года. В опросе приняли участие 3200 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (54%) считают, что ЕГЭ — экзамен, дающий школьникам из разных регионов страны равные шансы на поступление в вузы.

Подробности: В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ