Жители РФ перечислили основные плюсы и минусы ЕГЭ

Москва, , 11:04 — REGNUM Более половины жителей России (54%) заявили, что ЕГЭ — экзамен, дающий школьникам из разных регионов страны равные шансы на поступление в вузы. Противоположного мнения придерживается 41% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главные достоинства ЕГЭ: не нужно сдавать экзамены в вузе (17%), результаты можно подать сразу в несколько вузов (13%), глубокая проверка знаний учащихся (12%), простота и объективность экзамена (по 8%).

Основные недостатки ЕГЭ: зубрежка при подготовке к экзамену и отсутствие творчества (21%), высокая психологическая нагрузка на школьников (11%), механическая тестовая система (10%).

Опрос проведен 4−5 мая 2019 года. В опросе приняли участие 3200 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.

Подробности: ЕГЭ в России: недовольства значительно больше, чем одобрения

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России большинство родителей 11-классников (70%) отрицательно относятся к ЕГЭ. Положительные отзывы дали 20%.

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