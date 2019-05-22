Роскачество раскрыло уловки производителей молочной продукции

Москва, , 10:50 — REGNUM В России менее 1% производителей молочных продуктов питания проигнорировали новые правила маркировки продукции с добавлением растительных жиров. Об этом по итогам рейдов заявили в Роскачестве.

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Молочные продукты с растительными жирами начнут маркировать

При этом была выявлена одна важная тенденция — ряд производителей решили «уйти» из сегмента молочнойпродукции и молочного регламента, переквалифицировавшись на выпуск различных десертов и суфле, в которых доля растительных жиров составлять до 100%. Одна из причин, по мнению экспертов, состоит в том, что новые названия молокосодержащих продуктов могут отпугнуть потребителей, в свою очередь требования к жировой или просто смешанной продукции не столь категоричные.

«Вместо товаров с названиями «сметанный» или «сырный» продукт, на полках теперь должны быть «продукты молокосодержащие с заменителем молочного жира, произведённые по технологии сметаны (или сыра)», — пояснила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Поэтому на полках магазинов появилось больше продуктов, названных более лаконично — «десерт», «паста», «заменитель».

Всего специалисты Роскачества изучили 535 молочных продуктов, которые были закуплены в 45 московских магазинах 16 торговых сетей. Среди них сметаны, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки.

Так, нарушения в маркировке были обнаружены только в пяти товарах. Например, название продукта «Плавленый сыр Сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50%», изготовленного ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» под торговой маркой «Переяславль», не соответствовало требованиям, так как включало «молочный» термин.

А другой изготовитель — АО «Дмитровский молочный завод» — не указал в наименовании «Сырка глазированного с ванилином с заменителем молочного жира с массовой долей жира 23%» информацию о содержании растительных жиров.

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При этом производители использовали и маркетинговые уловки. Так, в продукте торговой марки «Крестьянские узоры» крупным шрифтом было указано, что в составе есть сливочное масло и ниже приводились цифры — 72,5%. Однако в действительности в продукте питания его содержалось всего 5%, а 72,5% — это массовая доля общего жира. В результате потребитель может по ошибке принять товар за сливочное масло.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года в России начали действовать новые правила маркировки молочных продуктов с добавлением растительных жиров. Теперь, согласно дополнениям в техрегламент, в наименование молочного товара должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства.

«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит в составе растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя — это расценивается как целенаправленное введение потребителя в заблуждение».