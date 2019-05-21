Премьер-министр Казахстана поручил открыть 1000 детских летних лагерей

Нур-Султан, , 14:33 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил министру образования и науки республики Куляш Шамшидиновой разработать дорожную карту по развитию детских летних лагерей, сообщает 21 мая издание Zakon.kz.

Премьер-министр призвал акиматы (администрации) регионов Казахстана активнее привлекать меценатов в организации отдыха детей. Мамин также поддержал предложение министерства образования и науки республики об увеличении количества учебно-оздоровительных центров.

Он считает, что необходимо провести работу по организации 1000 новых детских лагерей при санаториях, туристических базах и национальных парках.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая руководитель управления образования Павлодарской области Казахстана Динислам Болатханулы заявил, что путевка в пришкольный лагерь обойдется родителям примерно в 7 тыс. тенге ($18,5).

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