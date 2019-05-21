Вторник, 21 Мая 2019 года
14:34:07 МСК

Премьер-министр Казахстана поручил открыть 1000 детских летних лагерей

Общество

Глава правительства Казахстана призвал активнее привлекать меценатов к организации детского отдыха

Нур-Султан, 21 мая 2019, 14:33 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил министру образования и науки республики Куляш Шамшидиновой разработать дорожную карту по развитию детских летних лагерей, сообщает 21 мая издание Zakon.kz.

Премьер-министр призвал акиматы (администрации) регионов Казахстана активнее привлекать меценатов в организации отдыха детей. Мамин также поддержал предложение министерства образования и науки республики об увеличении количества учебно-оздоровительных центров.

Он считает, что необходимо провести работу по организации 1000 новых детских лагерей при санаториях, туристических базах и национальных парках.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая руководитель управления образования Павлодарской области Казахстана Динислам Болатханулы заявил, что путевка в пришкольный лагерь обойдется родителям примерно в 7 тыс. тенге ($18,5).

Читайте также: В РФ открыта горячая линия по безопасности летнего отдыха детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация летнего отдыха детей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить