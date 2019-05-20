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В РФ открыта горячая линия по безопасности летнего отдыха детей

Общество

Роспотребнадзор проверит детские учреждениях отдыха и оздоровления

Москва, 20 мая 2019, 08:49 — REGNUM  Сегодня, 20 мая, открывается Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности летнего отдыха детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство проверит материально-техническое состояние детских оздоровительных учреждений, их готовность к работе и приему детей.

Также будут проверены системы водоснабжения, отопления, пищеблоки; жилые помещения и медицинские пункты в детских учреждениях отдыха и оздоровления.

По всем вопросам жители России могут обращаться по телефону горячей линии: 8−800−55 549−43.

Подробнее: МЧС России: в 800 детских лагерях нарушались требования безопасности

Как сообщало ИА REGNUM, на территории РФ функционирует более 45 тыс. оздоровительных организаций для детей. По итогам более 9000 проверок в отношении 1500 организаций специалисты МЧС выявили 800 учреждений с нарушениями требований обеспечения безопасности.

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Организация летнего отдыха детей
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