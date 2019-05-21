В Минобороны рассказали об энергетической ценности базового пайка военных

Москва, , 09:04 — REGNUM В рацион питания военнослужащих Российской Федерации больше не входят тушенка и «мясорастительные консервы». Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в эксклюзивном интервью «Аргументам и фактам».

«То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушёнка и «консервы мясорастительные» — только на гражданке осталось», — сказал Булгаков.

По его словам, ИРП (индивидуальные рационы питания) на сегодняшний день имеются в семи разновидностях по дням недели. Это сделано для того, чтобы разнообразить меню военных, так как любой продукт может надоесть довольно быстро.

Булгаков добавил, что энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего, питание которого зависит от физических нагрузок, самая мощная: 4200 ккал в сутки.

Читайте также: На военном форуме на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и техники