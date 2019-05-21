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На военном форуме на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и техники

Техника

Форум «Армия-2019» пройдет в 15 российских субъектах

Москва, 21 мая 2019, 07:40 — REGNUM  В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», который пройдет в 15 субъектах РФ, будут продемонстрированы более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения. Об этом 21 мая со ссылкой на командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова сообщает ТАСС.

По словам Дворникова, для проведения форума, который пройдет в конце июня 2019 года, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будут использованы материальные и людские ресурсы 40 воинских частей и соединений.

Также в мероприятии примут участие пять промышленных компаний, две научно-исследовательские организации и семь военно-учебных заведений.

Также в выставке будут продемонстрированы экспозиции Нацгвардии, МВД, МЧС и ФСБ России.

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Вооруженные силы России
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