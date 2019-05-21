На военном форуме на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и техники

Москва, , 07:40 — REGNUM В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», который пройдет в 15 субъектах РФ, будут продемонстрированы более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения. Об этом 21 мая со ссылкой на командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова сообщает ТАСС.

По словам Дворникова, для проведения форума, который пройдет в конце июня 2019 года, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будут использованы материальные и людские ресурсы 40 воинских частей и соединений.

Также в мероприятии примут участие пять промышленных компаний, две научно-исследовательские организации и семь военно-учебных заведений.

Также в выставке будут продемонстрированы экспозиции Нацгвардии, МВД, МЧС и ФСБ России.

Читайте также: В Москве выпущена партия нового материала для бронезащиты