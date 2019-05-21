Граждан РФ предупредили о возросшем риске заболеть лихорадкой во Франции

Москва, , 07:53 — REGNUM Туристов из России, которые активно отдыхают на курортах Франции, предупредили о возросшей опасности при посещении этой страны. По данным Роспотребнадзора, во Франции зарегистрировано ухудшение эпидемиологической обстановки.

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Причина — увеличение численности комаров, которые являются переносчиками лихорадок Зика, Денге и Чикунгунья.

Отмечается, что власти страны принимают меры по сдерживанию распространения комаров, проводят дезинсекционные мероприятия возле водоёмов. Однако туристам следует все же соблюдать меры предосторожности в целях защиты от укусов насекомых — носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, закрывать сеткой окна и двери.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия», — порекомендовали в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время тигровый комар или комар вида Aedes albopictus всё больше распространяется на территории Франции. Так, если в 2016 году этот вид насекомого присутствовал на территории около двадцати департаментов страны, то в 2018 году число департаментов увеличилось до 42, а в настоящее время — до 51. Известно, что от комаров больше всего пострадали южные регионы страны, а также Париж.

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