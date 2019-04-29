Во Франции получили широкое распространение комары-переносчики вирусов

Париж, , 14:03 — REGNUM Тигровый комар или комар вида Aedes albopictus все больше распространяется на территории Франции, сообщает Le Parisien.

В 2016 году около двадцати департаментов во Франции насчитывали присутствие этого вида комаров, в 2018 году число департаментов увеличилось до 42, а в настоящее время — до 51.

Известно, что от комаров больше всего пострадали южные регионы страны, а также Париж.

Издание отмечает, что этот вид комара, узнаваемый по белым полоскам, присутствует во Франции с 2004 года. Само насекомое не более опасно, чем классический комар, но является переносчиком потенциально опасных вирусов, таких как лихорадка Денге, Чикунгунья или Зика.

«Чтобы избежать укусов комаров, существуют индивидуальные средства защиты, длинная, свободная одежды, использование репеллентов. Однако никакая из мер не эффективна на 100%», — заявили в министерстве здравоохранения Франции, отметив, что устранение открытых резервуаров со стоячей водой помогает контролировать распространение комаров.

Напомним, вид комаров Aedes albopictus также широко представлен в азиатских странах.