Минобразования Киргизии: «Учителей сложно заманить в дальние регионы»

Бишкек, , 17:58 — REGNUM В школах Киргизии не хватает около 370 учителей. А общая численность школьных педагогов составляет около 76 тысяч человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова, пишет «24.kg».

По словам высокопоставленной чиновницы, средний размер заработной платы учителя в общеобразовательной школе составляет 13,8 тысячи сомов (около 12,8 тысячи рублей), а молодые педагоги получают около 8 тысяч сомов (7,4 тысячи рублей).

«В дальние регионы сложно заманить педагогов, особенно учителей информатики. Поэтому мы работаем с местными властями, чтобы они предоставляли какие-то льготы молодым учителям», — добавила она.

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В свою очередь министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева акцентировала внимание на нехватке педагогических кадров в школах столицы Киргизии и Чуйской области.

«В первую очередь это связано с миграционными процессами и увеличением числа детей. Учащихся стало больше на 18%, это большая нагрузка на систему образования», — подчеркнула глава образовательного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии работают более 2,2 тысячи школ, в которых обучаются свыше 1,1 миллиона детей.

Отметим, что если в 2012 году в общеобразовательных учреждениях республики не хватало 3,8 тысячи педагогов, то по итогам 2017 года этот показатель снизился почти в восемь раз — до 478 учителей.

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