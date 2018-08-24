В Киргизии оставили без работы 3000 учителей, пытаясь улучшить образование

Бишкек, , 18:35 — REGNUM Проведенное министерством образования и науки Киргизии перераспределение школьных учебных часов привело к тому, что почти 3 тысячи учителей остались без работы, пишет «АКИpress».

Между тем, в самом образовательном ведомстве эту ситуацию считают некритичной. Так, по словам министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, установление нижнего порогового объема учебной нагрузки для педагогов позволит улучшить качество образовательного процесса в школах.

При этом она отметила, что функция министерства образования и науки заключается в обеспечении качества образования, а не в обеспечении работой жителей регионов.

Также глава ведомства сделала акцент на том, что среди попавших под сокращение 3 000 учителей примерно 1 900 уже были пенсионерами. А оставшихся преподавателей, может быть, переобучат на другие специальности или же отправят в школы, испытывающие дефицит педагогических кадров.

«По трудоустройству сельских жителей меры должны принимать другие государственные органы и местные власти», — подчеркивает высокопоставленная чиновница.

Говоря об учебной нагрузке, глава ведомства привела в качестве примеров школы Сингапура, Южной Кореи и Финляндии, в которых учителя тратят на преподавание своего предмета не менее 30 часов в неделю.

«А у нас недельную нагрузку одного учителя разделили на несколько учителей. К примеру, в Араванском районе 53 часа по киргизскому языку разделили между девятью педагогами. Это прямым образом негативно влияет на качество образования», — цитирует министра «Kabarlar.kg».

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии работают 2 236 школ, в которых обучаются свыше 1,1 млн детей и трудятся почти 80 тысяч учителей.

При этом если в 2012 году в школах Киргизии не хватало 3 800 педагогов, то по итогам 2017 года этот показатель снизился почти в восемь раз — нехватка составляла 478 учителей.

Отметим, во время выступления на заседании правительства 3 августа 2018 года премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил о том, что несмотря на постоянное увеличение расходов государства на образовательную сферу, качество образования в республике продолжает падать.

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