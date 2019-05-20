Медведев расширил перечень специальностей для обучения за счёт бюджета

Москва, , 16:57 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня специальностей в вузах на целевое обучение за счёт бюджетных средств. Об этом он заявил 20 мая на совещании с вице-премьерами.

Медведев рассказал, что документ изменяет перечни специальностей и направлений подготовки, по которым вузы проводят приём на целевое обучение за счёт бюджета в пределах квоты.

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«Перечень из 449 позиций, он расширяется, в него входят дополнительные направления по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре», — сказал глава правительства.

Также устанавливаются сами квоты на целевое обучение за счёт госбюджета РФ. При этом размер квот для разных профессий составит от 5 до 100%, в зависимости от востребованности профессии.