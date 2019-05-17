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Медведев наказал навести порядок в домах-интернатах, домах для престарелых

Политика

«Состояние многих из них неудовлетворительное»

Ростов-на-Дону, 17 мая 2019, 21:39 — REGNUM  Навести порядок в домах-интернатах, в пансионатах для престарелых поручил председатель Правительства России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Ростове-на-Дону 17 мая, сообщает ИА REGNUM.

«Состояние многих из них неудовлетворительное. Очереди — также типичная проблема для таких учреждений. Нам нужно будет подготовить целую программу, каким образом эту сеть домов-интернатов, домов для престарелых людей восстанавливать заново, потому что эта система в значительной степени у нас за последние годы деградировала», — сказал премьер-министр РФ.

По его словам, регионы, которые примутся за реализацию проектов, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий в сфере социального обслуживания, софинансирует федеральный центр.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Медведев в рамках рабочего визита на Дон посетил ростовский госпиталь, где проходят лечение ветераны войн. Затем председатель российского правительства провёл совещание на тему федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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Национальный проект «Демография»
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