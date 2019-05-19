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Более миллиона зрителей требуют новой версии финала «Игры престолов»

Общество

В заключительных сериях должен быть смысл, отмечают авторы петиции

Более миллиона зрителей требуют новой версии финала «Игры престолов»
Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания
Народ требует

Вашингтон, 19 мая 2019, 04:46 — REGNUM  Петиция за пересъемку финальных серий фэнтези-саги «Игра престолов» набрала более 1 млн подписей. Обращение опубликовано на сайте change.org.

Документ был опубликован на сайте общественных инициатив 16 мая. По состоянию на 04:40 мск 19 мая солидарность с позицией его авторов выразили 1 млн 18 тыс. человек.

Авторы петиции заявили, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс некомпетентны и не располагают исходными данными, то есть материалами книг, по которым снят фильм. В заключительных сериях должен быть смысл, подчеркивают авторы.

Как сообщало ИА REGNUM, поклонников популярного сериала, заключительный эпизод которого выйдет 19 мая, возмутили якобы немотивированные поступки персонажей и допущенные при съемках ляпы.

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