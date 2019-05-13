Лев грозен, но дракон ужасен: фанаты недовольны развитием «Игры престолов»

Москва, , 11:12 — REGNUM Российские поклонники фэнтези-сериала «Игра престолов» критикуют предпоследнюю серию финального сезона за резкую смену главного злодея в сюжете: жестокость Серсеи Ланнистер уже не кажется таковой на фоне кровожадности Дейенерис Таргариен. Обсуждения начались после выхода 5 серии финального сезона в социальной сети Twitter под хештегом #GameofThrones.

В серии «Колокола» снятой Мигелем Сапочником («Битва бастардов», «Длинная ночь»), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) отправляется на штурм Королевской гавани и Красного замка, где правит на Железном троне Серсея Ланнистер (Лена Хиди). Десница Дейенерис, Тирион (Питер Динклейдж), просит ее отозвать войска и прекратить сражение, если зазвонит городской колокол: этот сигнал означает, что город сдается. Однако, когда колокол все-таки звонит, Дейенерис, верхом на драконе, не прекращает поливать огнем мирное население и крушить стены и крыши зданий.

При этом действующая королева, Серсея, стоит у окна и зрители видят ее слезы. Все предыдущие сезоны эта женщина строила интриги и беспощадно убивала, стремясь завоевать корону. В новой серии главного антагониста сезона показывают в образе плачущей беременной женщины. Такие резкие изменения не понравилась фанатам (впрочем, как и негативные изменения в характере Дейенерис Таргариен, которая весь сериал спасала невинных, а теперь убивает их без размышлений).

«После нескольких спойлеров не уверена, что имею хоть каплю желания смотреть 5 серию. Впору убедить себя в том, что Король Ночи на самом деле всех убил, и сериал на этом кончился. Такой расклад мне больше нравится», — пишет otra_estrella.

«Больно смотреть. Множество трупов невинных людей и детей. Они не выбирали правителей. Они просто хотели жить. А теперь лежат тлеющими углями на земле», — ужасается mmm_kspr.

«Я полюбила Дени с 1 сезона. Она была умна, одновременно добра и беспощадная, когда это было нужно. Я верила, что она достойная Железного трона и при ее правлении, наконец, настанет мир. Но теперь я вижу лишь ее безумие, каким обладал ее отец, и она сожгла все дотла», — пишет breathless0311.

«Запасы дикого огня, который взрывается по всему городу, — это то, чем батя Дейенерис собирался сжечь Королевскую гавань, когда его убил Джейме. Символично, не находите?» — вспоминает YanaMidnight.

«Зачем нужна армия, когда есть один дракон? Зачем нужен логичный сценарий, когда можно тупостью красиво закончить персонажные арки? Зачем столько сезонов нагнетать эпик, чтобы всё слить? Эти и другие вопросы останутся без ответа в #GameofThrones», — сокрушается Fuckin__Hell.

«Такое изменение Дейнерис натолкнуло меня на мысль о том, что и Эйерис мог сначала быть хорошим и справедливым королем. И меня действительно пугает то, что она проходит путь своего отца. Что она позволила себе забыть о всех ужасах, причиненных людям ее предками», — пишет your_cherrypie.

«Единственная хорошая концовка «Игры престолов», которая может сейчас быть, это как Нэд Старк просыпается в Винтерфелле, и говорит: «Ну ничего себе приснилось. Передумал (слово изменено — прим. ред) я ехать в эту Королевскую Гавань, Кейтилин», — фантазирует SpartanSoap.

Ранее фанаты уже предрекали Дейенерис путь своего отца, прозванного за жестокость Безумным королем.

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Впрочем, поклонники истории вспоминают, что во втором сезоне Бран Старк видел в своих видениях тронный зал разрушенным, но из-за угрозы Короля Ночи зрители думали, что видят снег, а не пепел.

https://twitter.com/pieprzn1k/status/1127826503344054272

Финальная серия телесериала HBO «Игра престолов» пройдет в эфире 19 мая (в ночь на 20 мая для России).

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