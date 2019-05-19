«Уже продано»: финалист шоу «Голос. Дети» снялся в рекламе с намеком

Цитата из видео «Ержан Максим хочет жить на первом — Клубный Дом BAISANAT от Корпорации ORDA INVEST» пользователя ORDA INVEST. youtube.com

Нур-Султан, , 04:28 — REGNUM Финалист проекта «Голос. Дети» Ержан Максим и его мать Гульмира Алибек снялись в рекламном ролике, намекающем на подтасовку итогов голосования на Первом канале. Небольшое видео было снято для одной из строительных компаний Казахстана, оно доступно для просмотра в YouTube.

По сюжету ролика, мальчик с мамой в сопровождении риэлтора осматривают новый жилой комплекс. Заметив на первом этаже улыбающуюся девочку, мальчик поет песню «Памяти Карузо», впечатляя прохожих.

Затем Ержан интересуется, можно ли купить квартиру «на первом», на что риэлтор отвечает, что «на первом всё уже продано, есть на втором».

«Эх, опять», — сокрушенно отвечает мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая руководство Первого канала аннулировало итоги конкурса «Голос. Дети», в котором по результатам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Ранее эксперты подтвердили факт накрутки голосов в пользу Абрамовой.

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