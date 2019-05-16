Эксперты подтвердили факт накрутки голосов во время финала «Голос. Дети»

Москва, , 14:38 — REGNUM Компания Group-IB заявила об окончании первого этапа расследования ситуации со зрительским голосованием во время финала шоу «Голос. Дети». Об этом 16 мая сообщил РБК.

Эксперты пришли к выводу, что имел место факт накрутки, а именно — «массированной автоматизированной отправки СМС» на номер, с которого засчитывались голоса в пользу Микеллы Абрамовой.

В результате расследования специалисты обнаружили, что в текст СМС попала часть кода, при помощи которого была реализована автоматическая отправка сообщений.

По имеющейся информации, в накрутке голосов было использовано около 300 номеров, всего с них было отправлено более 8 тыс. СМС. Представители Group-IB сообщили, что расследование будет продолжено.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Алсу выложила в сеть видео, в котором показано, как Максим Ержан и Микела Абрамова совместно исполняют песню о любви.

Международная компания Group-IB специализируется на расследовании и предотвращении киберпрестулпений. Она была создана в 2003 году, её основателем является Илья Сачков.

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