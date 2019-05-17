Боевики готовят в Идлибе провокацию с химическим оружием — Минобороны РФ

Москва, , 07:34 — REGNUM Информация о том, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокацию в провинции Идлиб, поступила в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что о планах членов незаконных вооруженных формирований сообщили жители населенного пункта Серакаб. По их словам, террористы готовят в районе данного населённого пункта провокацию с использованием химических веществ и обломков российских авиационных фугасных боеприпасов, доставленных из других районов страны.

«Целью провокации является обвинение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в якобы применении «химического оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что информация жителей населенного пункта Серакаб, поступившая в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу.

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая вооруженные силы Сирии освободили от боевиков пять населенных пунктов на северо-западе страны.

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