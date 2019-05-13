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Воевавшего в Сирии жителя Кабардино-Балкарии предадут суду

Общество

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Нальчик, 13 мая 2019, 13:12 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии пойдет под суд местный житель, которого обвиняют в участии в войне в Сирии на стороне незаконного вооруженного формирования. Уголовное дело будет рассматриваться Нальчикским городским судом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе прокуратуры региона. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Установлено, что на войну в Сирию житель Кабардино-Балкарии выехал под влиянием религиозно-экстремистской идеологии. В 2013 году он добровольно вступил в одно из бандитских формирований, в составе которого воевал против правительственных сил Сирии.

На родине боевика в отношении него было возбуждено уголовное дело, а сам он был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Молдавии, где он скрывался от правосудия. После экстрадиции в Россию бандита заключили под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года СКР направил в суд дело еще одного боевика из Кабардино-Балкарии Мурата К., участвовавшего в войне в Сирии. Он скрывался в Германии под видом беженца из Туркмении. В руки российского правосудия боевик был выдан по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

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Война в Сирии
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