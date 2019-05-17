Ураган в Биробиджане сорвал крыши и повалил деревья

Биробиджан, , 05:34 — REGNUM На Биробиджан обрушился удар стихии 16 мая. Ветер, превышающий 18 метров в секунду, срывал крыши и валил деревья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За сутки до приближения ненастья МЧС обнародовало специальное предупреждение, в котором были даны рекомендации жителям как вести себя при ударе стихии. В полную готовность к реагированию были приведены аварийно-восстановительные бригады для оперативной ликвидации возможных происшествий на системах жизнеобеспечения населения.

В областном МЧС сообщили, что прошедший дождь с сильным ветром не проявил себя, как ожидалось.

«Силы и средства МЧС на ликвидацию последствий стихии не привлекались. Очевидно, срыв крыши это единичный случай и МЧС в этом задействовано не было», — сообщили в пресс-центре областного МЧС.

Мнение местных жителей разделилось, одни утверждают, что стихия напугала их своим напором, другие говорят, что не увидели разницу между обычным дождём.

«Ветер был очень сильный. На соседнем здании сорвало крышу, во дворе повалило дерево, которое повредило автомобиль», — рассказал очевидец.

«Я был на рыбалке, на окраине города, меня застал обычный весенний дождь. Сказать, что это был какой-то ураган, я не могу», — поделился своими ощущениями другой очевидец.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Приамурье со стороны Китая вышла песчаная буря, принесённая циклоном из сопредельного государства. Буря окрасила небо в жёлтый цвет, удивив жителей приграничных территорий.