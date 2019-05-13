Из-за бури в Монголии погибли шесть человек

Улан-Батор, , 15:30 — REGNUM Снежная и песчаная бури в Монголии стала причиной гибели шести человек и нескольких аварий на провинциальных дорогах.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям, погодные условия усложнились в аймаках Баянхонгор, Говь-Алтай, Дундговь и Умноговь в течение с 11−12 мая. Служба чрезвычайных ситуации получила более 20 вызовов, связанных с пропажей скотоводов и усложенения на автодорогах из-за снежной бури.

Служба чрезвычайных ситуаций вместе с местными административными организациями работала на месте происшествия и спасла 64. Но из-за снежной бури в аймаке Уворхангай погибли два человека, а в аймаке Умноговь четыре.

В аймаке Уворхангай, ситуация остается критической и там работают спасательно-поисковые группы — всего 149 человек и 48 единиц техники.

Также из-за снежной и песчаной бури в аймаке Ховд 12 семьи остались без крова, в аймаке Тов погибло 350 голов скота.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям, сложные погодные условия продолжатся до 17 мая.