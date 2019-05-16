В Новороссийске прошло учение на случай пожара на нефтяном танкере

Новороссийск, Краснодарский край, , 15:35 — REGNUM Около 20 различных ведомств и организаций приняли участие в учении по спасению пострадавших, ликвидации пожара на танкере и аварийного разлива нефти, которое прошло в акватории морского порта Новороссийск. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Организатором мероприятия выступило ФГБУ «АМП Черного моря» под руководством капитана морского порта Новороссийск. Также в учении принимали участие «Росморпорт», «Морспасслужба», Управление по делам ГО и ЧС Новороссийска, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Новороссийский линейный отдел МВД России на транспорте, другие службы.

В ходе мероприятия была подтверждена эффективность выполнения мероприятий, отработана схема оповещения и руководства при взаимодействии сил и средств в условиях ЧС, отработаны практические навыки управления подразделениями и аварийно-спасательными формированиями, выполнены другие задачи. Отмечается, что все условно пострадавшие обнаружены и переданы бригадам скорой помощи.

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