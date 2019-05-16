Лидер Instagram Селена Гомес заявила об опасности соцсетей для молодежи

Канны, Франция, , 13:24 — REGNUM Певица Селена Гомес на пресс-конференции, прошедшей в рамках Каннского кинофестиваля, заявила, что социальные сети оказывают «ужасное» влияние на молодежь. Об этом 15 мая сообщил сайт телеканала CNN.

Она сказал, что молодые люди, постоянно сидящие в соцсетях, порой ничего не знают о том, что в действительности происходит в мире. Певица добавила, что она не хочет употреблять по отношению к их поведению слово «эгоистичное», потому что это будет грубо, однако считает, сложившуюся ситуацию «опасной».

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Напомним, Селена Гомес сейчас является третьей по величине фигурой в популярной соцсети Instagram, после Криштиану Роналду и Арианы Гранде. На неё подписано более чем 150 млн пользователей сервиса.

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