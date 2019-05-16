ФАН намерено заставить калифорнийский суд рассмотреть иск к Facebook

Москва, , 12:53 — REGNUM Российское сетевое издание ФАН требует от калифорнийского суда продолжить рассмотрение иска к социальной сети Facebooк. Юристы информационного агентства считают, что ответчик предоставил неверные данные и неправомерно потребовал отклонить иск как несостоятельный.

Facebook в апреле 2018 года заблокировал в своей социальной сети аккаунты сетевого издания Федеральное агентство новостей, сославшись на «нарушение условий пользовательского соглашения». В ФАН сочли решение руководства соцсети неправомерным и посчитали, что их действиями была нарушена первая поправка к американской Конституции о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года.

Генеральный директор издания Евгений Зубарев потребовал в судебном порядке от Facebook восстановить доступ, а от суда — наложить штрафные санкции на социальную сеть. Юристы ответчика сочли иск несостоятельным и попросили суд его отклонить.

ФАН в своем новом прошении, поданном в суд 15 мая 2019 года, отметил, что адвокаты Facebook предоставили неверные сведения и доводы, а потому их ходатайство об отклонении иска российского издания неправомерно.

«У истцов имеется законное обоснование иска и намерение прояснить причину незаконного отказа Facebook в услугах. Facebook допустил дискриминацию против истцов и их российских читателей», — подчеркнули адвокаты ФАН.

По словам юристов сетевого издания, на сайте никогда намеренно не публиковались фальшивые или вводящие в заблуждение материалы. Кроме того, ФАН никогда не нарушало условия пользовательского соглашения Facebook.

Ранее издание The Daily Beast сообщало, что калифорнийский суд специально спускает иск ФАН к Facebook на тормозах. Препятствование правосудию объясняется несовершенством американского законодательства — адвокаты США не могут представлять интересы издания в суде. Примечательно, что в соцсети даже не скрывают, что атака на российское сетевое издание — намеренное политическое действие, а не случайность.

В ФАН, которое некоторые СМИ связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, считают, что задержки в судебном процессе и нагнетание ситуации вокруг блокировки аккаунтов связаны с желанием американской стороны не допустить победы российского издания. Facebook нарушает законы Соединенных Штатов и принципы свободы слова.