Вашингтон, , 13:52 — REGNUM После инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского Украина станет второй страной в мире, где и президент, и премьер-министр — этнические евреи, сообщила 13 мая американская газета The Washington Post.

По мнению авторов статьи, этот факт якобы опровергает слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что Украиной руководят антисемитские силы, а государственный переворот на Украине в 2014 году устроили фашисты.

Журналисты указали на крайнюю непопулярность националистических партий и политиков на Украине. В качестве примера они привели партию «Свобода», кандидат от которой набрал на минувших президентских выборах чуть более 1,5% голосов, а сама партия на выборах 2014 года потеряла места в парламенте.

Напомним, председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский регулярно публикует в социальных сетях фотографии со всех уголков Украины, на которых изображены памятники и мемориальные таблички, посвящённые украинским военным преступникам-участникам геноцида евреев в годы Великой Отечественной войны. Он возмущён открытой реабилитацией нацизма на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в Чехии потребовало от чешского издания «Český rozhlas Plus» извинений за заголовок статьи «Еврей во главе украинских фашистов», посвящённой Владимиру Зеленскому.

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