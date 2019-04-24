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Украину возмутил скандальный заголовок статьи о Зеленском

Общество

Оппоненты политика предпочитали называть его «клоуном»

Прага, 24 апреля 2019, 12:58 — REGNUM  Посольство Украины в Чехии потребовало извинений у чешского издания «Český rozhlas Plus», которое опубликовало посвящённую новому президенту Украины Владимиру Зеленскому статью. Об этом стало известно из записи, опубликованной 24 апреля на странице посольства в социальной сети Twitter.

«Уважаемые господа из «Český rozhlas Plus», вы считаете, что с такой статьёй все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинений», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время предвыборной кампании оппоненты Владимира Зеленского называли его «клоуном», указывая на юмористическое амплуа актёра. В ответ Зеленский запустил флешмоб, предложив гражданам Украины назвать сумму своих «клоунских» зарплат, пенсий и стипендий.

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