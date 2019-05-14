Более 35% жителей РФ используют один пароль для разных аккаунтов

Москва, , 11:23 — REGNUM В России выросла доля граждан, которые считают, что их личные данные в интернете не защищены (с 54% до 59%). Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Пользователи не учитывают угрозы своей безопасности в интернете. Так, с 29% в 2018 до 36% в 2019 году выросла доля людей, которые используют один и тот же пароль для разных аккаунтов. Не делают резервные копии важной информации 77% (в 2018 году —62%).

При этом жители России всё-таки заботятся о безопасности в сети. За год снизилась доля граждан, осуществляющих платежи, подключаясь к публичной Wi-Fi сети (с 26% до 21%).

Также меньше стали скачивать пиратское программное обеспечение, кино, музыку из интернета (с 35% до 31%) и перестали хранить крупные суммы денег на банковской карте, с которой делают покупки онлайн (с 40% до 36%).

Опрос НАФИ проведен в марте 2019 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители России стали чаще сталкиваться с угрозами своей безопасности в интернете. Больше всего граждан беспокоит спам — 49% — в 2018 году, 54% — в 2019 году.

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