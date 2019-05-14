Случаи угроз безопасности граждан РФ в интернете участились

Москва, , 11:08 — REGNUM Жители России стали чаще сталкиваться с угрозами своей безопасности в интернете. Больше всего граждан беспокоит спам — 49% в 2018 году, 54% в 2019 году. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Выросло число пользователей, которых беспокоит навязчивая реклама, — с 32% в 2018 году до 44% в 2019 году. Также граждане боятся взлома аккаунта в социальных сетях, почтового ящика, электронного кошелька — рост за год с 24% до 32%.

Кроме того, пользователи стали чаще жаловаться на блокировки компьютера вирусами (рост с 20% до 24%) и на «фейк-ньюс» (с 15% до 22%).

Опрос НАФИ проведен в марте 2019 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 55% граждан России считают, что сведения о пользователях используются третьими лицами. Полностью уверены в этом 18%. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов.

Подробнее: Данные в соцсетях используется третьими лицами, считают 55% граждан РФ