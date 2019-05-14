Британский юрист об Ассанже: «Смертная казнь ему грозить не может»

Лондон, , 11:05 — REGNUM Основателю разоблачительного портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого 1 мая суд в Лондоне приговорил к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условия выхода под залог, смертная казнь не грозит. Об этом заявил британский юрист в интервью РИА Новости.

По его словам, США могут предъявить основателю WikiLeaks новые обвинения в случае его экстрадиции, но только с согласия министра внутренних дел Британии.

«Смертная казнь ему (Джулиану Ассанжу) грозить не может — министр внутренних дел (Британии) будет добиваться от США гарантий того, чтобы Ассанж не был наказан таким образом», — подчеркнул британский юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2019 г. в Лондоне после выдворения из эквадорского посольства был задержан основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого власти США обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома. Слушания в суде в Великобритании по делу об экстрадиции Ассанжа в США намечены на 30 мая.

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