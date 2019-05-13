Кито, Эквадор, , 05:11 — REGNUM

Документы и личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, оставшиеся в посольстве Эквадора в Лондоне, будут переданы американской стороне. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на имеющееся официальное уведомление эквадорских властей.

Отмечается, что 20 мая комнату в дипмиссии, где жил Ассанж, обыщут. После этого США передадут документы, мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и иные носители информации, принадлежащие основателю Wikileaks.

Эквадорский адвокат Ассанжа Карлос Поведа уведомлен о решении, принятом генпрокуратурой Эквадора.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью компьютерного взлома. Журналист был задержан 11 апреля в Лондоне после выдворения из эквадорского посольства, где он находился почти семь лет. Слушания в британском суде по делу об экстрадиции Ассанжа в США намечены на 30 мая.

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