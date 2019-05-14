ВОЗ определила еще одну причину ожирения у детей

Женева, Швейцария, , 09:41 — REGNUM Ребенок, находившийся на грудном вскармливании, надежнее защищен от возникновения ожирения. Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на результаты исследований.

«ВОЗ рекомендует практиковать исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, — говорится в сообщении. — После этого следует начать приучение младенца к прикорму…, продолжая при этом кормить его грудью до 2 лет или дольше».

Малыши, согласно двум исследованиям, надежнее защищены от возникновения ожирения, если они находились на грудном вскармливании длительный срок.

Ученые в ходе исследований изучили данные о здоровье детей, проживающих в 21 государстве Европы. Отмечается, что среди приблизительно 13,7 млн детей в возрасте 6−9 лет, крайней степенью ожирения на данный момент страдают почти 400 тыс. Авторы исследований добавляют, что если ребенок получает материнское молоко длительное время, риск ожирения снижается на 13%.

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