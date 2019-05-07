«Кто там с лишним весом?»: в Чувашии будут бороться с ожирением

Чебоксары, , 12:25 — REGNUM В Чувашии планируют запустить мероприятия «по профилактике избыточной массы тела и снижению заболеваемости ожирением» среди детей и молодёжи. Соответствующий проект разработан министерством здравоохранения Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту распоряжения, предлагается принять план «мероприятий по профилактике избыточной массы тела и снижению заболеваемости ожирением среди лиц в возрастных группах от 0 до 17 лет включительно и от 18 до 35 лет». Данный план в случае утверждения будет рекомендован другим органам власти и организациям всех форм собственности.

План мероприятий состоит из десяти разделов. На минсельхоз планируется возложить задачи по развитию производства молочных и мясных продуктов (в том числе мяса птицы) «со сниженным содержанием жира», увеличению объемов производства плодоовощной продукции и обеспечению населения экологически чистыми продуктами. Также предполагается усилить государственный контроль за качеством сырья и готовой продукции «на стадиях производства, транспортировки, хранения и сбыта».

Особое внимание будет уделено организации «сбалансированного питания» в образовательных учреждениях. К примеру, предлагается внедрить новые методики организации питания: «шведский стол», «экспресс-завтраки», «щадящее диетическое питание», «витаминный стол» с привлечением комбинатов школьного питания, а для детей с избыточной массой тела — примерное диетическое меню.

Отдельные разделы посвящены «мотивированию населения на ведение здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании», «разработке и реализация образовательных программ для различных групп населения по вопросам здорового питания и усилению пропаганды здорового питания среди населения», «повышению двигательной активности среди населения Чувашской Республики».

Кроме того, предлагается организовать «доступную медицинскую помощь детскому и взрослому населению с высоким риском неинфекционных заболеваний, в том числе с избыточной массой тела и ожирением».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года глава Чувашии Михаил Игнатьев высказал недовольство тем, что отдельные работники «не хотят быть участниками государственной программы президента РФ по ведению здорового образа жизни» и имеют лишний вес. Этот вопрос был поднят при обсуждении дополнительного стимулирования работников спортивных госучреждений.

«Уровень зарплаты увеличиваем, но надо начинать спрашивать с них. Отдельные ведь работать — работают, а не хотят быть участниками государственной программы президента Российской Федерации по ведению здорового образа жизни. Кто там с лишним весом, слишком. Есть медицинские параметры, соблюдая трудовое законодательство, от них надо потихонечку освобождаться», — сказал глава Чувашии, обратившись к министру здравоохранения с просьбой «оказать содействие, медицина за этим должна следить».

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