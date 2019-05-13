«Каталог согласий» — ключ решения проблемы доступа к персональным данным

Москва, , 14:31 — REGNUM До 25% жалоб, поступающих в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), приходятся именно на звонки людям, не имеющим отношения к долгам. Их номера оказываются в работе, именно исходя из той информации, которую банки используют сами и передают в коллекторские агентства потом, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Однако зачастую возникают ошибки: клиент изначально указал неверный номер телефона, указал чужой, сменил его спустя некоторое время после оформления кредита и не уведомил кредитора и т.д. Таким образом, беспокоят людей, которые не имеют никакого отношения к долгу. Зачастую ситуация напоминает замкнутый круг, когда банк передает номер одному агентству, оно исключает его из обзвона, так как на другом конце провода совсем не должник, потом банк передает этот долг другому агентству — там ситуация повторяется и опять беспокоят этого же совсем не должника. Данная инициатива сможет стать первым шагом на пути к исключению таких ошибок», — полагает эксперт.

Что важно, НАПКА не просит доступ к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) ради доступа к данным, а предлагает дать право самому заёмщику определять, выражать и хранить на портале госуслуг в рамках своего цифрового профиля согласие на обновление его контактных данных для кредиторов. Если заёмщик выразил такое согласие, то кредитор может запросить у оператора связи обновление контактов клиента, но только в том случае, повторюсь, если тот укажет, что даёт на это согласие. Он может дать также согласие и на использование номера телефона, указанного в ЕСИА.

«При выполнении этих условий информация может быть передана кредитору или его представителю. Используя такую схему, ни о каком нарушении прав граждан речи не идет — более того предлагаемая конструкция — единственная, исходящая из приоритета права физического лица на распоряжение его собственными данными. Все просто: нет согласия или оно отозвано — никто не имеет права на получение никаких его данных», — пояснил Мехтиев.

Интересно отметить, что внесённые ранее в Государственную думу РФ два законопроекта, про которые и говорится в письме НАПКА, исходят из того, что такое согласие не нужно. Мы видим гораздо большие риски для защиты персональных данных граждан именно тогда, когда их согласие на их данные никто и не собирается спрашивать.

«На сегодня главное — снижение жалоб и расходов на ненужные звонки. В том случае, если все финансовые институты смогут пользоваться инфраструктурой ЕСИА/ЕПГУ, весь рынок получит новый импульс в сокращении такого рода проблем», — считает эксперт.

По его словам, НАПКА не просит разрешения к базе, а предлагаем соблюдать права граждан, указанные в Федеральном законе № 152 «О персональных данных», используя возможности новых технологий.

«В разных странах разный уровень развития «электронного правительства», и Россия находится впереди многих в том, что называется «цифровой профиль гражданина». А то, что предлагает НАПКА — это всего лишь развитие одного из элементов цифрового профиля гражданина, так называемого «каталога согласий», уже действующего в рамках ЕПГУ как каталога разрешений различным государственным информационным системам использовать данные о гражданине, хранящиеся в ЕСИА», — высказал своё мнение Мехтиев.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил против предоставления коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации.

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