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Володин отказывает коллекторам в доступе к базе номеров должников

Политика

Законопроект о создании Единой системы идентификации и аутентификации Госдума приняла в первом чтении

Володин отказывает коллекторам в доступе к базе номеров должников
TheDigitalWay
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Москва, 6 мая 2019, 16:15 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против предоставления коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

«Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА) обратилась в Госдуму о предоставлении коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Володин уверен, что инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.

«Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике — договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных», — заявил Володин.

Он также напомнил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, существует суд и выступил против стимулирования выбивания долгов.

В начале марта 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой базы данных абонентов сотовых операторов для исполнения в рамках борьбы с коррупцией и «отмыванием» денежных средств. Предполагается, что ЕСИА смогут пользоваться Центробанк, операторы платежных систем, банки и некоторые другие финансовые организации.

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