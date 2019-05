Эксперт назвал даты релизов The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima

Вашингтон, , 14:26 — REGNUM В сети появилась информация о том, что вторая часть The Last of Us выйдет осенью 2019 года. Об этом поклонникам серии сообщил журналист Kotaku Джейсон Шрайер в комментариях к статье, посвящённой предстоящей выставке E3.

Он также добавил, что релиз предстоящей игры Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch Productions может состояться в начале 2020 года. Журналист также дал свой прогноз по поводу начала продаж Sony PS5. Шрайер считает, что консоль выйдет на рынок в конце 2020 года.

Напомним, в апреле 2019 года один из ретейлеров на странице The Last of Us Part II по ошибке написал, что игра выйдет в продажу 27 сентября 2019 года. Стоит отметить, что впоследствии эта информация была удалена.

