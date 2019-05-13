Вашингтон, США, , 13:32 — REGNUM

Предстоящая игра Wasteland 3 не будет очередным эксклюзивом Epic Games Store. Об этом поклонникам серии сообщил разработчик Брайан Фарго. Соответствующую публикацию он разметил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/BrianFargo/status/1127231960068251648

Фарго был краток, он написал, что релиз Wasteland 3, как ранее и обещали разработчики из inXile Entertainment, состоится в Steam. Некоторые геймеры высказывали по этому поводу опасения, поскольку ранее было объявлено, что игра The Outer Worlds, разрабатываемая Obsidian Entertainment, выйдет в Epic Games Store.

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Напомним, что в ноябре 2019 года inXile Entertainment и Obsidian Entertainment стали собственностью компании Microsoft. Самая первая Wasteland вышла в продажу в 1988 году. Считается, что эта постапокалиптическая игра является духовным прародителем серии Fallout.