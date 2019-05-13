Вашингтон, США, , 12:01 — REGNUM

Власти США предъявили обвинение девяти подозреваемым в краже сим-карт, личных данных и мошенничестве, совершенном с использованием электронных средств. Об этом 13 мая сообщил портал Engadget.

Злоумышленники перевели телефонные номера ряда пользователей на свои сим-карты, благодаря этому им удалось обойти систему двухфакторной идентификации и установить контроль над онлайн-счетами пострадавших, на которых находилась криптовалюта.

Общая сумма причиненного ими ущерба оценивается в $2,4 млн. Отмечается, что трое из обвиняемых (Роберт Джек, Фендли Джозеф и Джарратт Уайт) работали в компаниях, оказывающих услуги сотовой связи. Все обвиняемые могут получить наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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