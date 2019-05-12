ФБР обвинило хакеров из КНДР в создании нового вируса

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустили совместный отчёт о новом вредоносном программном обеспечении. Отчёт опубликован на сайте министерства.

Новое вредоносное программное обеспечение получило название ELECTRICFISH. По данным ФБР, этот вирус создан хакерской группировкой Hidden Cobra, также известной как Lazarus Group или Guardians of Peace. Американские ведомства считают, что эта группировка поддерживается правительством КНДР.

Согласно отчёту, новый вирус может использоваться для перехвата сетевого трафика поражённого устройства и его передачи на сторонний сервер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти США и Великобритании обвинили хакерскую группировку Lazarus Group в глобальной кибератаке с использованием вируса WannaCry.