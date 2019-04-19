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На юге Казахстана задержан водитель Mercedes с 20 кг марихуаны

Происшествия

При осмотре автомобиля в багажнике был обнаружен мешок с марихуаной

Астана, 19 апреля 2019, 16:48 — REGNUM  Полиция Джамбульской области Казахстана задержала мужчину, в багажнике которого находился мешок с 20 кг марихуаны, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Отмечается, что на автодороге Шу — Кордай автоинспекторами был остановлен автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения. При осмотре автомобиля в багажнике был обнаружен мешок с марихуаной.

Мужчина дал признательные показания и помещен в изолятор временного содержания. Правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2019 года полиция Петропавловска задержала мужчину 1982 года рождения, который подозревается в распространении наркотиков в особо крупных размерах. В ходе задержания было изъято 70 кг наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане полиция изъяла у жителя Петропавловска более 70 кг наркотиков

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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