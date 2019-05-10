Салют в мирном небе: как Петербург завершил День Победы

Санкт-Петербург, , 01:13 — REGNUM В завершение торжеств 9 мая в честь Дня Победы в весеннем небе над Петербургом взвились огни праздничного фейерверка и прогремел артиллерийский салют, который организовал специальный дивизион Михайловской артиллерийской академии.

Салютные установки и артиллерийские орудия традиционно располагались на Большом пляже Петропавловской крепости, в самом сердце города — именно здесь, на Заячьем острове, он был основан Петром I в 1703 году.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, в течение десяти минут 12 орудий Д-44 и 12 салютных установок 2А-85 произвели 30 залпов и выпустили более 50 видов фейерверков типа «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и других.

Размер куполов некоторых фейерверков превышал 300 метров в диаметре. Их было видно не только из всех районов Северной столицы, но и, благодаря хорошей погоде, и из ближайших пригородов.

В организации красочного финала праздника Победы участвовали 90 военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», по традиции первый и последний залпы салюта были посвящены годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Второй залп — ветеранам войны, третий — труженикам тыла, четвертый — Героям Советского Союза и России, пятый — жителям блокадного Ленинграда, шестой — городу-герою Ленинграду, седьмой — его защитникам, восьмой — доблестной Красной Армии, девятый — героическому русскому солдату, десятый — воинам, отдавшим жизни за Отечество.

Остальные залпы посвящались победам советских войск в основных битвах Великой Отечественной войны, различным родам войск, полководцам и традициям Вооруженных сил России.

На память о праздновании 74-й годовщины Победы командующий войсками ЗВО Александр Журавлев вручил врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову гильзу от холостого заряда, использованного во время салюта.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 мая на Дворцовой площади Петербурга прошел военный парад подразделений ЗВО.

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Днем 9 мая по Невскому проспекту прошла колонная Всероссийской акции «Бессмертный полк», в котрой было более 1,1 млн человек.

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