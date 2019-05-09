Победный парад в Петербурге прошел на земле и в воздухе — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM В Петербурге на Дворцовой площади 9 мая 2019 года состоялся военный парад в честь 74-й годовщины Великой Победы. Он начался ровно в 10 утра и продолжался около 50 минут, отмечает корреспондент ИА REGNUM. В Северной столице сегодня установилась солнечная погода, поэтому, в отличие от Москвы, парад в Петербурге прошел в полном объеме, включая его авиационную часть.

На трибуны в качестве почетных гостей были приглашены ветераны, блокадники, труженики тыла, Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также сопровождающие их лица. Всем гостям вручали красные гвоздики, пожилым людям помогали волонтеры.

По традиции парад начался с гимна России, слова которого подхватили многие присутствующие.

Парад принимал командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлёв. В своей речи перед участниками парада и почетными гостями он поздравил всех с Днем Победы, подчеркнув решающую СССР и советского народа в победе над гитлеровским фашизмом.

Журавлёв также напомнил, что «битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны, здесь были скованы крупные силы вермахта», и это «способствовало нашим победам на других фронтах и положило начало полному разгрому немецко-фашистских захватчиков».

Командующий войсками ЗВО заверил, что военнослужащие российской армии и флота хранят традиции поколения победителей, своей верной службой гарантируют безопасность России и ее народа.

В петербургском параде приняли участие более 4,5 тыс. офицеров и солдат Западного военного округа, курсантов военных вузов, военнослужащих силовых ведомств.

Вопреки обыкновению, в 2019 году первыми по площади маршировали самые юные участники — суворовцы, нахимовцы, юнармейцы. Пешим маршем по Дворцовой прошли военнослужащие соединений и воинских частей Балтийского флота, Краснознамённой общевойсковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, воспитанники более десяти военных учебных заведений Минобороны РФ, дислоцированных в регионе.

В параде также участвовали военнослужащие Военного института и Северо-Западного округа войск Национальной гвардии РФ, сводные батальоны Санкт-Петербургских университетов МВД России и МЧС России, парадные расчёты кадетского корпуса Следственного комитета РФ, Государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Механизированную часть парада открыл легендарный танк времен войны Т-34−85. За ним на главную площадь Петербурга выдвинулась современная военная техника ЗВО в количестве 116 единиц.

Зрители парада увидели бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», «УАЗ» с беспилотниками на борту, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, модернизированные танки Т-72-Б3, артиллерийские установки «Нона», «Мста-С», «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Торнадо», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы С-400 и другую технику.

В авиационной части парада в безоблачном небе Петербурга прошли вертолёты Ми-8, Ми-26, Ми-28, самолёты Ан-26, Ан-12, Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, истребители МиГ-31, многоцелевые боевые самолёты Су-34.

В финальной части парада состоялся плац-концерт роты почётного караула Западного военного округа в сопровождении сводного военного оркестра. Военнослужащие в особой парадной военной форме одежды показали уникальные строевые приёмы с 7,62-мм самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года.

По завершении парада раздались звуки «Прощания славянки», зрители принялись аплодировать.

Стоит отметить, что, разумеется, далеко не все желающие смогли попасть на парад. Это объясняется как естественными ограничениями места проведения торжеств, так и организационными причинами и соображениями безопасности. К сожалению, не нашлось места для родных непосредственных участников шествия.

«Мы специально приехали из Брянска всей семьей, сын учится здесь в МВД, впервые будет маршировать, но нас не пускают», — сказала корреспонденту ИА REGNUM мать участника парада. Она заметила, что на другой стороне Дворцового проезда очень много свободного места, но зрители без билетов вынуждены толпиться за металлическими ограждениями.

Мать другого участника — молодого юнармейца — чуть не плакала: она тоже прибыла издалека. «Нам сказали, что нас пустят к площади», — сокрушалась она, умоляя полицейских дать ей пройти, но те были непреклонны.

Организация людских и транспортных потоков в 2019 году на 9 мая в Петербурге поразила всех, кто когда-либо проводил День Победы в городе на Неве. Так, Невский проспект был перекрыт с самого утра как минимум от Гостиного двора. Но, по свидетельству очевидцев, заграждения установили даже в районе Исполкомской улицы, у площади Александра Невского — в другом конце проспекта. В результате люди не могли пересечь проспект, чтобы попасть на работу (не все отдыхают 9 мая), в отель или на съемное жилье, где они не зарегистрированы.

Судя по всему, полиция отправляла многих к Дворцовой набережной, но и здесь люди не могли пройти к Миллионной улице, которая была занята военной техникой. «Идите домой, у вас выходной», — сообщали правоохранители гражданам, пытающимся прорваться.

Журналисты, которых в прошлые годы всегда пускали к Миллионной через набережную Мойки, столкнулись с такими же препятствиями, несмотря на удостоверения СМИ.

«Распоряжений пускать журналистов не было», — сообщили полицейские в оцеплении. По данным информированных источников, перекрытие Невского проспекта — это решение городской администрации и регионального ГУ МВД.

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