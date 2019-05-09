В войну Хабаровский край строил боевые корабли и самолёты: Фургал

Хабаровск, , 07:11 — REGNUM Глава Хабаровского края Сергей Фургал поздравил жителей региона с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Особенно теплые слова губернатор посвятил ветеранам и труженикам тыла, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал подчеркнул, что с первых дней войны Хабаровский край стал надежным тылом для Советской армии и флота:

«Жители края строили боевые корабли и самолеты. На заводах края ремонтировали танки и минометы. Производительность труда выросла вдвое. И это при том, что треть кадровых рабочих ушла на фронт! В годы войны в Хабаровском крае было возведено 20 крупных объектов промышленности и транспорта, в том числе 600-километровый нефтепровод с Сахалина на материк. Дорогие ветераны! Вы создали духовный и экономический фундамент, на основе которого жил и развивался край в послевоенные годы», — сказал Сергей Фургал, обращаясь к ветеранам войны и труженикам тыла.

Губернатор подчеркнул, что Дальневосточный фронт стал надежным источником резерва для частей и соединений Красной армии. Из состава Дальневосточного резерва на фронт были отправлены 23 дивизии, 19 бригад, авиационные части, сотни маршевых рот.

«Наши земляки доблестно сражались под Москвой, Ленинградом, Ржевом, в Сталинграде и на Курской дуге, освобождали Белоруссию, Украину, города Европы, брали Кёнигсберг и Берлин. Восемь дальневосточных дивизий за мужество и стойкость заслужили звание гвардейских. Тысячи жителей края награждены орденами и медалями. Мы вспоминаем и благодарим тех, кто подарил миру свободу, жизнь, независимое будущее. Поздравляем ветеранов, всех тех, кто пережил ту страшную войну, Вы — пример силы духа, истинного патриотизма», — сказал глава Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Миллионы людей принимают участие в торжественных парадах, миллионы живых вышли на улицы городов с портретами своих родных, погибших в годы Великой Отечественной.