«Бессмертный полк»: Мой прадед был офицером «Смерша»

Владивосток, , 01:16 — REGNUM В День Победы в ряды «Бессмертного полка» с портретом своего прадеда встанет Виктория Антонова, школьница из города Дальнегорск, Приморского края. Героическую историю жизни своего деда она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

«Мой прадед Калачёв Николай Васильевич — участник Великой Отечественной войны. Он родился 7 января 1917 года в деревне Тогул Новосибирской области. До начала войны он успел окончить два военных училища, и поэтому был офицером Советской Армии. Он служил в Забайкальском военном округе. Дед был смелым и отважным, он сделал много прыжков с парашютом, мог стрелять из разного оружия и знал азбуку «Морзе». Служил он разведчиком в «Смерше» — контрразведке, сокращённо «смерть шпионам». Николай Калачёв при помощи радиостанции и азбуки «Морзе» через эфир выходил на связь вместо провалившихся немецких шпионов-радистов. Его служба была очень опасной, в любой момент он мог погибнуть. Только в ходе битвы под Москвой советские контрразведчики обезвредили свыше 200 агентов и более 50 диверсионных групп. У прадеда много боевых наград, есть орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» — он получил её за храбрость при взятии фашистских диверсантов», — с гордостью рассказала Виктория Антонова.

После войны Николай Калачёв работал в органах МВД. Уйдя с военной службы, возглавлял участки механизации в совхозе, работал в школе учителем черчения и рисования. Имеет много трудовых наград. Сам построил дом. С женой прожили 50 лет, вырастили четверых детей, семерых внуков. Умер в 1990 году на своей родине в Новосибирске.