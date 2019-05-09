Победный парад прошёл во Владивостоке

Владивосток, , 07:13 — REGNUM Военный парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы прошёл во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Парад, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался с выноса Знамени Победы знамённой группой офицеров Тихоокеанского военно-морского училища имени адмирала Макарова.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц подчеркнул, что 9 мая всегда был и будет главным праздником.

«Это день национального триумфа, гордости, народной скорби и вечной памяти. Победа ковалась на передовой и в тылу, её приближали мужество и доблесть тысячи бойцов. Сегодня мы склоняем голову перед теми, кто не вернулся», — отметил он, объявив минуту молчания в память о погибших на фронтах.

В парадном строю прошли моряки Приморской флотилии разнородных сил, морские авиаторы, морская пехота, десантники, курсанты юридического института МВД, спасатели МЧС, суворовцы.

В парадном строю также проследовали 53 единицы боевой и специальной техники: легендарный танк Т-34, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины БРДМ-2рхб, реактивные системы залпового огня «Град», зенитно-ракетные комплексы «ОСА-АКМ» и другие.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Севере Приморья в Дальнегорске состоялись праздничные мероприятия, посвященный 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.