В Новосибирске зажгли тысячи свечей в память о погибших в годы войны

Новосибирск, , 04:27 — REGNUM В Новосибирске накануне Дня Победы, 8 мая, на мемориальном ансамбле «Монумент Славы» прошла традиционная акция «Свеча памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К 22:00 (время местное) возложить свою свечу у вечного огня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны собрались несколько тысяч человек: ветераны, студенты и школьники, участники молодёжных движений и активов, городские и областные власти, гости города и неравнодушные горожане.

В акции принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На своих страницах в социальных сетях он разместил фотографии.

«Май 1945 года навсегда останется в народной памяти как символ нашей общей Победы, одной на всех — воевавших на фронтах, работавших в тылу, переживших блокаду, бывших узников концлагерей, потерявших отцов и матерей. Каждая семья хранит свою историю, связанную с войной, чтит и помнит имена своих героев, — сказал Локоть, поздравляя горожан с Днём Победы. — День Победы — праздник, объединяющий поколения. Из года в год растёт число новосибирцев, принимающих участие в международном общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк» — победным строем идут наследники Великой Победы. Портреты героев Великой Отечественной войны возвышаются над многотысячной колонной! В 2016 году в Новосибирске стартовала акция «Эстафета патриотизма поколений». Это послание участников Великой Отечественной войны юным новосибирцам. За три года в акции приняли участие сотни тысяч горожан всех возрастов. Дорогие ветераны! В этот праздничный день 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне искренне желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и душевного тепла!»

Отметим, что в Новосибирске акция «Свеча памяти» впервые состоялась в 2011 году. Тогда почтить память погибших в годы войны пришли около 500 человек, в 2017—2018 годах количество участников превысило 5 тысяч человек. С 2016 года акция проводится со световым и музыкальным сопровождением.